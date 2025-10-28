AZ-Plus

Streit um Hausaufgaben eskaliert – Vater ruft Polizei

Eine Neunjährige weigert sich strikt, ihre Hausaufgaben zu machen. Weil die Eltern den Konflikt nicht lösen können, greift ihr Vater zu einem drastischen Mittel.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Am Freitag kam es in Landshut zu einem kuriosen Polizeieinsatz. (Symbolbild)
Am Freitag kam es in Landshut zu einem kuriosen Polizeieinsatz. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Ein handfester Streit um Hausaufgaben zwischen einer Mutter und ihrer Tochter hat in Niederbayern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut den Beamten weigerte sich das neun Jahre alte Mädchen in Landshut am Freitag, ihre Hausaufgaben zu machen. Mutter und Tochter gerieten darüber so heftig aneinander, dass der Vater "keinen anderen Ausweg" gesehen habe, als die Polizei zu rufen, teilten die Beamten mit.

Den Polizisten sei es gelungen, den Streit zu schlichten. Ob das Mädchen ihre Hausaufgaben am Ende erledigte, blieb laut Polizei aber unklar.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.