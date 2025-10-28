Streit um Hausaufgaben eskaliert – Vater ruft Polizei

Eine Neunjährige weigert sich strikt, ihre Hausaufgaben zu machen. Weil die Eltern den Konflikt nicht lösen können, greift ihr Vater zu einem drastischen Mittel.

Ein handfester Streit um Hausaufgaben zwischen einer Mutter und ihrer Tochter hat in Niederbayern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut den Beamten weigerte sich das neun Jahre alte Mädchen in Landshut am Freitag, ihre Hausaufgaben zu machen. Mutter und Tochter gerieten darüber so heftig aneinander, dass der Vater "keinen anderen Ausweg" gesehen habe, als die Polizei zu rufen, teilten die Beamten mit.

Den Polizisten sei es gelungen, den Streit zu schlichten. Ob das Mädchen ihre Hausaufgaben am Ende erledigte, blieb laut Polizei aber unklar.