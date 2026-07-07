Streit um Essen eskaliert - Frau in Bayern mit Holzstäbchen verletzt

In einem Schnellrestaurant am Nürnberger Hauptbahnhof geraten zwei 21-Jährige aneinander, eine Frau kommt mit Verletzungen ins Krankenhaus. Was der Auslöser für den Konflikt war.

Im Streit um Essen soll ein Mann eine Frau mit einem Holzstäbchen verletzt haben. Den Angaben nach soll die 21-Jährige den gleichaltrigen Mann in einem Schnellrestaurant am Nürnberger Hauptbahnhof um Essen gebeten haben. Als dieser ablehnte, soll sie sich ohne dessen Zustimmung Speisen von dessen Tablett genommen haben.

Der Mann soll die Frau daraufhin mit einem Holzstäbchen gestochen haben. Nach Angaben der Bundespolizei blieb das Holzstäbchen im rechten Unterarm der 21-Jährigen stecken. Sie habe sich daraufhin an das Personal gewandt, um den Rettungsdienst zu rufen. Die Frau sei ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, wie die Bundespolizei mitteilte.