AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Streit mit mehr als 30 Menschen eskaliert – zwei Verletzte

Streit mit mehr als 30 Menschen eskaliert – zwei Verletzte

Zwei 19-Jährige verletzen sich bei einem Streit zwischen zwei Gruppen mit mehr als 30 Menschen. Auch eine Machete soll zum Einsatz gekommen sein.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Polizei stellte bei dem Vorfall eine Machete sicher. (Symbolbild)
Die Polizei stellte bei dem Vorfall eine Machete sicher. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

München

Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen mit mehr als 30 Menschen sind zwei 19-Jährige verletzt worden. Nach aktuellen Ermittlungen wurde bei der Auseinandersetzung am vergangenen Dienstag in München auch eine Machete eingesetzt, wie die Polizei mitteilte. Diese sei bereits sichergestellt worden.

Zwischen den beiden Gruppen gab es demnach schon vor dem Vorfall einen Konflikt. Die beiden Verletzten, die zu einer der Parteien gehörten, kamen in Krankenhäuser, wie es hieß. Einer der 19-Jährigen habe eine stark blutende Wunde gehabt, die ein Polizist erstversorgte. Mehrere Verdächtige flüchteten den Angaben zufolge vom Tatort.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und suchte im weitläufigeren Bereich nach möglichen Tatmitteln, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler bitten um Zeugen und Aufnahmen vom Tatort sowie der unmittelbaren Umgebung.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.