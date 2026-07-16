Ärger über Jugendliche auf Dach eskaliert: Mann zieht Waffe

Weil er sich von Jugendlichen gestört fühlte, greift ein Anwohner in Wolfratshausen zu einer Schreckschusspistole - und schießt. Was dann passierte.

Im Streit mit Jugendlichen hat ein Mann in Wolfratshausen mit einer Schreckschusspistole geschossen und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Einige Jugendliche hatten sich - offenbar zum wiederholten Male - am frühen Mittwochabend auf dem Dach eines Supermarktes aufgehalten, wie die örtliche Polizeiinspektion mitteilte. "Dies störte einen Anwohner, der in demselben Anwesen wohnt."

Beschuldigter besaß mehrere Waffen

Nach einem kurzen Streitgespräch habe der Beschuldigte aus seiner Wohnung heraus einen Schuss mit einer Schreckschusspistole abgegeben. Verletzt wurde dabei niemand. Einsatzkräfte nahmen den Mann fest. Die Schreckschusswaffe, die er laut Polizei legal besitzt, wurde sichergestellt, ebenso wie mehrere Schlagstöcke und Messer. Rund 25 Streifenbesatzungen waren im Einsatz, Feuerwehr und Rettungsdienst hielten sich mit einem Großaufgebot in Bereitschaft. Mehrere Medien hatten über den Vorfall berichtet.

Den Beschuldigten, der inzwischen wieder entlassen wurde, erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz. Inwieweit die Jugendlichen einen strafbaren Hausfriedensbruch begangen haben, werde derzeit noch ermittelt, hieß es vonseiten der Polizei.