Streit eskaliert - Mieter zückt Schreckschusswaffe

Weil sie sich offenbar auf das Verlegen eines Kabels im Haus nicht einigen können, geraten ein Mann und dessen Vermieter aneinander. Dann zückt einer von ihnen eine Schreckschusswaffe.

Günzach

Bei einem Nachbarschaftsstreit im Allgäu soll ein 40-Jähriger seinen Vermieter mit einer Schreckschusswaffe verletzt haben. Anlass für die Auseinandersetzung soll die geplante Verlegung eines Kabels für eine Photovoltaik-Anlage gewesen sein, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Weil sich Mieter und Vermieter über die Arbeiten in einem Mehrfamilienhaus in Günzach (Landkreis Ostallgäu) nicht einig wurden, soll der Mann bei dem Vorfall am Samstag eine Schreckschusswaffe geholt und seinem 39 Jahre alten Vermieter aus nächster Nähe ins Gesicht geschossen haben. Ein Geschoss trat den Angaben zufolge nicht aus, der Vermieter klagte demnach anschließend aber über Ohrenschmerzen, die durch den lauten Knall verursacht worden sein sollen.

Die hinzugerufenen Polizisten stellten die Waffe sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 40-Jährigen ein.