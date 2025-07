Streit auf Party eskaliert – Polizisten angegriffen

Gleich zweimal musste die Polizei im Landkreis Passau ausrücken. Für vier Männer endete der Abend auf der Polizeiwache.

Hutthurm

Weil ein Streit auf einer Party eskaliert ist, hat die Polizei vier Männer in Gewahrsam genommen. Sie seien Teil einer Gruppe, die in der Nacht zu Samstag in einer Flüchtlingsunterkunft in Hutthurm (Landkreis Passau) gefeiert hatte, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge wurde die Polizei gegen 1.00 Uhr wegen Ruhestörung gerufen. Etwa eine Stunde später war ein erneuter Einsatz der Beamten notwendig: Die Männer – alle im Alter zwischen 23 und 28 Jahren – seien in Streit geraten. Es habe "eine Bedrohung, Sachbeschädigung und mehrere Körperverletzungsdelikte" gegeben, heißt es in der Pressemitteilung.

Polizei: Sicherheitskräfte und Polizisten attackiert

Mehr als zehn Polizisten wurden benötigt, um die Lage zu deeskalieren, wie ein Sprecher sagte. Dabei hätten die Männer die Beamten und die Sicherheitskräfte der Unterkunft beleidigt und angegriffen. Vier Personen seien daraufhin in Gewahrsam genommen worden. Gegen sie wurde Anzeige erstattet. Außerdem werde die zuständige Ausländerbehörde informiert, sagte der Sprecher.

Wie viele Menschen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Allerdings waren laut Polizei keine ärztlichen Behandlungen notwendig. Polizeibeamte wurden demnach nicht verletzt. In der Unterkunft wurde eine Beleuchtungseinrichtung beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 300 Euro.