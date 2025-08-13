AZ-Plus

Streit an Isar eskaliert - Mann wird unter Wasser gedrückt

Zwei Männer geraten in München am Fluss in einen Streit. Plötzlich drückt einer der Männer den anderen mit dem Kopf unter Wasser.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Im Streit soll ein 34-Jähriger untergetaucht worden sein. Er erlitt Schwindel und Atemnot. (Symbolbild)
Im Streit soll ein 34-Jähriger untergetaucht worden sein. Er erlitt Schwindel und Atemnot. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

München

Zwei Männer sind in München am Fluss in eine Rangelei geraten, bei der ein 34-Jähriger mit dem Kopf unter Wasser gedrückt wurde. Wie die Polizei mitteilte, wurden Unbeteiligte auf den Streit an der Isar aufmerksam. Als sie sich auf die beiden Streitenden zu bewegten, soll der Angreifer von dem 34-Jährigen abgelassen haben und zu Fuß geflüchtet sein. 

Der 34-Jährige erlitt den Angaben zufolge durch das Untertauchen Atemnot und Schwindel und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Vorfall am Dienstagmittag dauern an. Die Männer kannten sich einem Polizeisprecher zufolge nach aktuellem Ermittlungsstand nicht.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.