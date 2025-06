Streifenwagen prallt nach Ausweichmanöver gegen Baum

Ein Polizist und seine Kollegin verfolgen einen Motorradfahrer, der ohne Kennzeichen unterwegs ist. Plötzlich stürzt der Mann, der Streifenwagen weicht aus.

Um einem am Boden liegenden Motorradfahrer auszuweichen, ist ein Polizist in Taufkirchen (Landkreis München) mit einem Streifenwagen gegen einen Baum geprallt. Der Motorradfahrer war zuvor vor einer Kontrolle geflüchtet und auf seiner Flucht gestürzt, wie die Polizei mitteilte.

Der 29 Jahre alte Polizist und seine 22 Jahre alte Kollegin wollten den Mann am Dienstagnachmittag kontrollieren, weil er den Angaben nach ohne Kennzeichen unterwegs war. Statt anzuhalten, sei der 27-Jährige allerdings davongefahren. Die Streife nahm die Verfolgung auf. An einem Fuß- und Radweg sei der 27-Jährige gestürzt. Der 29-Jährige wich dem am Boden liegenden Mann aus und fuhr dabei gegen den Baum.

Der 27-Jährige erlitt nach Polizeiangaben Schürfwunden und Prellungen, der Beamte und seine Kollegin blieben unverletzt. Laut Polizei hatte der 27-Jährige keinen gültigen Führerschein und nach eigenen Angaben am Vorabend Cannabis geraucht. Er musste eine Blutprobe abgeben.