Storchennest auf Leitung – 1200 Haushalte ohne Strom

Am Montagmorgen fällt der Strom in Hunderten Häusern aus. Die Ursache ist aber keinesfalls technisch. Ein Vogel soll schuld sein.

Goldkronach

Ein Storch soll einen Stromausfall für rund 1200 Haushalte im Landkreis Bayreuth verursacht haben. Der Vogel habe versucht, ein Nest auf einem zehn Meter hohen Strommast zu bauen, teilte der Stromversorger Bayernwerk auf Anfrage mit. Herabgefallene Äste oder Zweige hätten einen Kurzschluss verursacht. Zuvor hatte der "Bayerische Rundfunk" (BR) berichtet.

Rund 1200 Haushalte in Goldkronach sowie in Teilen von Bad Berneck und Bindlach hatten am Montagmorgen keinen Strom mehr, wie es hieß. Bis die Äste und Zweige aus der Leitung entfernt waren, dauerte es knapp zwei Stunden. Gegen Viertel nach sieben hatten die betroffenen Häuser wieder Strom.

Bislang geht der Stromversorger von einem Storchengelege aus, wie ein Sprecher des Bayernwerks sagte. Der Storch selbst sei nicht verletzt worden. Zumindest hatte ein Mitarbeiter vor Ort kein verletztes oder gar totes Tier gefunden, wie das Bayernwerk mitteilte.

Brutzeit hat eigentlich längst begonnen

Eigentlich sei es zu spät für ein Nest, sagte der Sprecher. Das bestätigte auch eine Sprecherin des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz (LBV): "Kein Storch fängt jetzt noch eine Brut an." Demnach macht es nur bis etwa Mitte Mai noch Sinn, ein Nestbau anzufangen. Junge und unerfahrene Störche versuchen es jedoch immer mal wieder, merken dann aber, dass es nichts wird.

Das Bayernwerk versucht ihren Angaben zufolge, die Vögel vom Nestbau auf Strommasten abzuhalten - unter anderem mit Flatterbändern oder kleinen Windrädern. Ganz verhindern lasse sich das jedoch nicht.