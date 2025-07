Stolze als Rückkehrer für Regensburg

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga arbeitet der SSV Jahn Regensburg an seinem Kader für die kommende Spielzeit. Ein früherer Spieler kehrt zurück.

Regensburg

Flügelspieler Sebastian Stolze kehrt zum Fußball-Drittligisten SSV Jahn Regensburg zurück. Der 30-Jährige, der bereits von 2017 bis 2021 das Jahn-Trikot trug, bekommt beim Zweitliga-Absteiger einen Einjahresvertrag. Zuletzt lief Stolze für den SV Sandhausen auf.

"Ich kenne Sebastian aus seiner Zeit beim SSV Jahn sehr gut und wir wissen, was wir uns von ihm erwarten können: Er wird uns mit seiner Dynamik, seiner Flexibilität in der Defensive und Offensive, seiner aktiven Spielweise und auch seiner Erfahrung sofort weiterhelfen", sagte Geschäftsführer Achim Beierlorzer, der seinerzeit in Regensburg Trainer von Stolze war.

"Ich kenne den Verein und das Umfeld sehr gut und habe mich direkt gefreut, gleich wieder einige Weggefährten aus vergangenen Tagen zu treffen. Ich habe richtig Lust darauf, hier neu mit anzugreifen und möchte ein Teil davon sein, um in die Erfolgsspur zurückzukehren", sagte der Profi laut Mitteilung.

Die neue Drittliga-Saison beginnt für den Jahn am 2. August. Dann ist das Team von Trainer Michael Wimmer beim FC Ingolstadt zu Gast.