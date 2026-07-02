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Peinliche Panne: Bayerische Justiz nicht erreichbar – technischer Fehler

Wer bayerische Gerichte oder Staatsanwaltschaften erreichen will, hat derzeit Pech: Telefone und Mailserver sind gestört. Das zuständige Landesamt kennt die Ursache.
AZ/dpa |
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Das Justizministerium in München ist im Justizpalast untergebracht. (Symbolbild)
Das Justizministerium in München ist im Justizpalast untergebracht. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Gerichte, Staatsanwaltschaften und das Justizministerium in Bayern waren am Donnerstag nicht per Festnetztelefon oder E-Mail erreichbar. Die Telefonanlagen und Mailserver seien gestört, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Die Störung dauerte noch am Abend an. Zuvor hatte BR24 berichtet.

Seit dem Nachmittag bestehe eine Störung der Netzwerkinfrastruktur im Rechenzentrum des Landesamts für Steuern, teilte eine Sprecherin des Landesamts der Deutschen Presse-Agentur mit. IT-gestützte Arbeitsabläufe bei Gerichten und Staatsanwaltschaften seien dadurch derzeit eingeschränkt.

"Daten sind weder abgeflossen noch verloren gegangen"

Weiter teilte sie mit: "Auslöser war nach derzeitigem Kenntnisstand eine fehlerhafte Konfigurationsänderung an der zentralen Netzwerkinfrastruktur. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein Cyberangriff ausgeschlossen werden. Daten sind weder abgeflossen noch verloren gegangen."

Ebenso habe zu keinem Zeitpunkt ein unbefugter Zugriff auf die Server der Justiz bestanden, versicherte sie. "Der Fehler im Netzwerk wurde bereits identifiziert und wird aktuell behoben." Mit einer Wiederherstellung der Systeme sei bald zu rechnen.

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