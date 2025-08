Steinschlag trifft Urlauberin in den Alpen: Hubschrauber-Einsatz nicht möglich

Der Tod von Laura Dahlmeier durch einen Steinschlag in Pakistan löste große Betroffenheit aus. Ein Steinschlag verursachte nun auch in den Berchtesgadener Alpen einen Unfall.

Bei einem Steinschlag wurde einer Urlauberin in den Berchtesgadener Alpen eine Fingerspitze abgetrennt (Symbolbild).

Bad Reichenhall

Ein Steinschlag in der Nähe der Neuen Traunsteiner Hütte in den Berchtesgadener Alpen hat einer Urlauberin aus Hessen eine Fingerspitze abgetrennt. Das teilte das Rote Kreuz in Bad Reichenhall mit. Die 37-Jährige sei mit einer Bergwandergruppe vom Hintersee über den Böslsteig unterwegs gewesen, als es bei Dauerregen zu dem Steinschlag gekommen sei.

Da ein Hubschrauber-Einsatz wegen der dichten Wolkendecke nicht möglich gewesen sei, seien die Bergretter mit einer Bundeswehr-Seilbahn auf die Reiteralpe gefahren. Mit der Bahn sei die Frau dann auch ins Tal gebracht und mit einem Rettungswagen weiter ins Krankenhaus transportiert worden.

Vor einer knappen Woche war die frühere Weltklasse-Biathletin Laura Dahlmeier bei der Besteigung eines Berges in Pakistan gestorben. Ein Steinschlag traf die 31-Jährige beim Abstieg vom mehr als 6000 Meter hohen Laila Peak im Karakorum-Gebirge.