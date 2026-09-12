Staus zum Ferienende - A8 Richtung Salzburg besonders voll

Mildes Herbstwetter lockt Ausflügler auf die Straßen, zugleich sind viele Urlauber auf dem Heimweg. Auf einigen Autobahnen in Bayern brauchen Autofahrer Geduld.

Auf der A8 in Richtung Salzburg hat sich der Verkehr am Samstag auf mehreren Kilometern gestaut. (Symbolbild)

Ausflugsverkehr bei mildem Herbstwetter und die Rückreisewelle zum Ende der Sommerferien sorgen für volle Straßen in Bayern. Besonders auf der A8 in Richtung Salzburg brauchten Autofahrer Geduld: Dort staute sich der Verkehr nach Angaben der Polizei am Samstag auf rund neun Kilometern. Der Zeitverlust lag bei etwa 31 Minuten.

Auch auf der A7 Richtung Füssen ging es zeitweise nur langsam voran. Dort meldete die Polizei rund sieben Kilometer Stau und etwa 14 Minuten Zeitverlust. Auf der A7 bei Würzburg waren es rund vier Kilometer Stau und elf Minuten Verzögerung.

Auf anderen wichtigen Reiserouten blieb die Lage dagegen zunächst entspannt. Die A8 in Richtung München sowie die A93 im Inntal, die A95, A96 und der Autobahnring A99 liefen nach Angaben der Polizei weitgehend störungsfrei.

Der ADAC erwartete zum Ferienende besonders am Samstagnachmittag und -abend sowie am Sonntagvormittag bis in den frühen Abend starken Rückreiseverkehr. Hinzu kommt am letzten Ferienwochenende der übliche Ausflugsverkehr.