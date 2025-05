Stau-Prognose: So sieht es auf Bayerns Straßen zum Himmelfahrts-Wochenende aus

Wer den bevorstehenden Brückentag mitnimmt, kann sich auf ein langes Wochenende freuen. Die Lust auf einen Ausflug oder Kurzurlaub wird sich jedoch auf den Straßen bemerkbar machen.

Mit dem verlängerten Wochenende über Christi-Himmelfahrt steht den Bayern einer der staureichsten Tage des Jahres bevor. Bereits am Mittwoch dürfte es zwischen 13 und 19 Uhr auf vielen Strecken voll sein, teilte der Verkehrsclub ADAC mit. Auch die Autobahn GmbH des Bundes rechnet mit viel Verkehr.

Traditionell gibt es am Tag vor Christi Himmelfahrt bundesweit viele Staus. In mehreren Bundesländern ist der Brückentag schulfrei – was zu Ausflügen oder einem Kurzurlaub einlädt.

Geduld auch an den Grenzen

Besonders betroffen ist laut dem ADAC der Ballungsraum rund um München. Unter anderem die A9 von München nach Berlin und die A95 von der Landeshauptstadt nach Garmisch-Partenkirchen. Aber auch an der Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Rheintal- und Gotthard-Route dürfte viel los sein.

Wer den meisten Verkehr umgehen will, sollte am Freitag oder Samstag unterwegs sein. An diesen Tagen sei es den Angaben zufolge ruhiger. Am Feiertag selbst und am Sonntag wird es mit dem Rückreiseverkehr wieder voll auf den Straßen.

Tipps für Autofahrer gibt die Autobahn GmbH: Genug Trinken und Essen mitzunehmen, sei wichtig, genau wie Pausen. Außerdem sollte bei viel Verkehr eine Rettungsgasse gebildet werden.