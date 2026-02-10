AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Stau auf Bayern-Autobahn: Lkw mit 20 Tonnen Batterien brennt

Stau auf Bayern-Autobahn: Lkw mit 20 Tonnen Batterien brennt

Ein Lastwagen mit tonnenweise Batterien fängt Feuer – und sorgt für lange Staus bei Regensburg. Wann ist die Strecke wieder frei? Die Polizei gibt einen Ausblick.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Ein brennender Lastwagen auf der A93 sorgt am Morgen bei Regensburg für Stau. (Symbolbild)
Ein brennender Lastwagen auf der A93 sorgt am Morgen bei Regensburg für Stau. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Ein mit rund 20 Tonnen Autobatterien beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 93 bei Regensburg in Brand geraten - und sorgt seither für Behinderungen im Berufsverkehr. "Der Verkehr staut sich momentan extrem zurück", wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Weil der brennende Lastwagen kurz vor dem Autobahnkreuz Regensburg stehe, reiche der Rückstau auch auf die A3 zurück.

Die A93 in Richtung München ist am Morgen voll gesperrt worden. Die Sperrung könne noch bis zum Mittag andauern, so die Sprecherin. Im Laufe des Morgens soll eine Spur für den Verkehr freigegeben werden.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.