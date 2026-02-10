Stau auf Bayern-Autobahn: Lkw mit 20 Tonnen Batterien brennt

Ein Lastwagen mit tonnenweise Batterien fängt Feuer – und sorgt für lange Staus bei Regensburg. Wann ist die Strecke wieder frei? Die Polizei gibt einen Ausblick.

Ein mit rund 20 Tonnen Autobatterien beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 93 bei Regensburg in Brand geraten - und sorgt seither für Behinderungen im Berufsverkehr. "Der Verkehr staut sich momentan extrem zurück", wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Weil der brennende Lastwagen kurz vor dem Autobahnkreuz Regensburg stehe, reiche der Rückstau auch auf die A3 zurück.

Die A93 in Richtung München ist am Morgen voll gesperrt worden. Die Sperrung könne noch bis zum Mittag andauern, so die Sprecherin. Im Laufe des Morgens soll eine Spur für den Verkehr freigegeben werden.