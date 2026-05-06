Starkregen, Hagel und stürmische Böen: Wann es in Bayern wieder freundlicher wird

Es bleibt bewölkt und regnerisch. Am Mittwochnachmittag kann es laut DWD sehr ungemütlich werden. Sind Aussichten für besseres Wetter in Sicht?

Regenschirm nicht vergessen - es kann immer wieder Regen in Bayern geben. (Archivbild)

Nach dem Wetterwechsel mit Gewittern und Regen bleibt es stark bewölkt. Wer unterwegs ist, sollte Regenschirm und Jacke griffbereit haben, denn im Tagesverlauf ziehen von Südwesten her Schauer auf. Ab dem Nachmittag können nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes auch einzelne Gewitter dabei sein. Dabei sind lokal Starkregen, Hagel und stürmische Böen möglich. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 17 und 22 Grad.

In Franken gab es am Abend und in der Nacht mehrere Unwettereinsätze. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken berichtete von kleineren Überschwemmungen und umgeknickten Bäumen. Verletzte habe es nicht gegeben. In Unterfranken zählte die Polizei 18 Feuerwehreinsätze, unter anderem wegen Wassers oder Bäumen auf der Straße.

Wann kommt die Sonne wieder?

Auch am Donnerstag könnten laut DWD viele Wolken am Himmel hängen, gebietsweise gibt es Regen und möglicherweise vereinzelt Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen demzufolge zwischen 13 Grad und 19 Grad. Der Wind weht mäßig, mitunter frisch aus westlichen Richtungen.

Am Freitag könnte dann wieder freundlicheres Wetter in Aussicht sein. Der Tag startet teils mit Nebel oder hochnebelartiger Bewölkung. Später könnte es eine Mischung aus Sonne und Quellwolken geben. Meist bleibt es dem DWD zufolge trocken, im Bergland können vereinzelt Schauer auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 22 Grad.