Spritpreis auf Rekord-Niveau: Diesel-Diebe auf A3 bei Passau erwischt – 135 Liter sichergestellt

Sieben Kanister, ein Schlauch und jede Menge Fragen: Zwei Männer werden auf der A3 mit 135 Litern mutmaßlich gestohlenem Diesel erwischt – in Zeiten explodierender Spritpreise.

Die Polizei haben auf der Autobahn 3 bei Passau zwei Männer mit 135 Litern mutmaßlich abgepumptem Diesel gestoppt. Bei der Durchsuchung des Autos der beiden entdeckten die Beamten der Grenzpolizeiinspektion Passau im Kofferraum sieben Kanister, davon fünf mit Diesel gefüllt und zwei leer. Zwischen zwei Kanistern versteckt fanden sie zudem einen Schlauch zum Abpumpen von Kraftstoff.

Die beiden 26 und 54 Jahre alten Männer seien auf dem Weg nach Österreich gewesen und hätten behauptet, den Kraftstoff vor etwa zwei bis drei Wochen in Belgien gekauft zu haben, berichteten die Beamten. Eine Tankquittung hätten die beiden aber nicht vorzeigen können.

Diesel aus verschiedenen Fahrzeugen abgepumpt?

Die Polizei geht daher davon aus, dass der Diesel aus verschiedenen Fahrzeugen abgepumpt worden sein könnte. Der Kraftstoff wurde sichergestellt, die beiden Männer zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle gebracht. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls an einem Kraftfahrzeug ermittelt.

Zum Start ins lange Osterwochenende hatte der Diesel-Preis in Deutschland im Durchschnitt so hoch gelegen wie noch nie. Diesel wie auch Benzin war in den vergangenen Tagen permanent teurer geworden. Laut ADAC kostete ein Liter Diesel am Karfreitag im Tagesdurchschnitt 2,391 Euro - ein neues Allzeithoch.