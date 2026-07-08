Die beliebte Fernpassstraße B179 in Tirol soll wegen einer Versammlung gesperrt werden, diesmal zu Beginn der bayerischen Ferien. Man rechnet mit größeren Verkehrsstörungen. Wo es zudem Fahrverbote gibt und was Behörden raten.

Demonstranten sammeln sich nahe der gesperrten B179 Fernpassstraße zu einem Demonstrationszug und einer Kundgebung.

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien werden in Tirol wieder Transitstraßen blockiert. Wegen einer Versammlung werde am Samstag, den 1. August, die B 179 Fernpassstraße im Bereich Reutte/Kartenberg sowie Nassareith/Rastland für den gesamten Verkehr gesperrt, teilte die Tiroler Landesregierung in Innsbruck mit. Eine Protestveranstaltung gegen die Verkehrsbelastung hatte den Alpenpass bereits am 27. Juni zeitweise blockiert.

Diesmal rechnet man mit größeren Verkehrsstörungen. An diesem Tag wird mit besonders starkem Reiseverkehr gerechnet. Die Tiroler Behörden appellieren daher "eindringlich", die Fernpassroute am gesamten Tag zu meiden, obwohl die eigentliche Sperre nur zwischen 09.45 und 12 Uhr mittags stattfindet.

Die mögliche Ausweichroute wird gesperrt

Wie schon am 27. Juni wird auch am 1. August die L 246 Hahntennjochstraße, die als Ausweichroute dienen könnte, ebenfalls für den gesamten Verkehr gesperrt.

Zudem gelten am 1. August die Fahrverbote für den Ausweichverkehr im Bezirk Reutte (L 69 Reuttener Straße Fahrtrichtung Pflach, L 288 Pinswanger Straße Fahrtrichtung Pflach und Zufahrtsstraße Heiterwang in Fahrtrichtung Norden), warnte die Tiroler Landesregierung.

Sperren "großräumig umfahren"

Die Bezirkshauptfrauen Katharina Rumpf (Reutte) und Eva Loidhold (Imst) raten, am 1. August die Sperren "großräumig zu umfahren", zumal Anfang August die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg beginnen. Daher sei an diesem Wochenende grundsätzlich mit einem höheren Verkehrsaufkommen als noch Ende Juni zu rechnen. Bei der ersten Fernpass-Blockade war es zu keinen größeren Verkehrsstörungen gekommen.