Sorge in Pfaffenhofen nach Borna-Virus-Fällen

Das Borna-Virus ist selten, aber gefährlich: In Oberbayern sind zwei Männer erkrankt, einer ist bereits gestorben. Bürgerinnen und Bürger haben nun viele Fragen.

Pfaffenhofen an der Ilm

Wird es bald eine Borna-Impfung geben oder einen Schnelltest? Muss ich mir Sorgen machen, wenn meine Kinder Fieber haben - und können sie weiter draußen spielen? Nach zwei Borna-Fällen im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm hat das Landratsamt in einer Informations-Veranstaltung Antworten auf Fragen besorgter Anwohner gegeben. Eine Impfung und Schnelltest sind in weiter Ferne - aber, so die Experten, keinesfalls bedeute Fieber gleich eine Borna-Infektion.

In Pfaffenhofen an der Ilm war ein Mann an den Folgen einer Infektion mit dem meist tödlichen Borna-Virus gestorben. Ein weiterer am Virus erkrankter Mann wird derzeit behandelt. Es bestehe kein Anlass zu Panik, sagte Landrat Albert Gürtner (Freie Wähler). Wichtig sei aber, dass sich die Menschen informierten und bestimmte Hygienemaßnahmen einhielten.

Kontakt mit Feldspitzmäusen meiden

Das Borna Disease Virus 1 (BoDV-1) kommt in der Feldspitzmaus vor. Wie genau das Virus auf den Menschen übergeht, ist bisher nicht geklärt. Die Tiere scheiden das Virus in Urin, Kot und Speichel aus. Deshalb sollte der Kontakt damit vermieden werden. Lebende oder tote Tiere sollten nicht mit bloßen Händen berührt werden. Das solle auch Kindern vermittelt werden, sagte Merle Böhmer vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL).

Die Erkrankung komme selten vor. Bisher seien 57 Erkrankungsfälle beim Menschen nachgewiesen worden. Der Schwerpunkt liege in Bayern. Die Häufung von zwei Fällen in zeitlichem Zusammenhang sei aber neu. Wo und wie genau die Betroffenen sich angesteckt hätten, sei unklar. "Wir versuchen mit Hochdruck, das zu ermitteln", sagte Böhmer. Aber auch wegen der langen Inkubationszeit von etwa drei Monaten sei es schwierig, den genauen Ansteckungsweg zu identifizieren.

Kein Pandemie-Potenzial

Es drohe keine neue Pandemie, betonte Böhmer weiter auf Fragen besorgter Bürger. "Dieses Virus hat überhaupt nicht die Voraussetzungen, die es für eine Pandemie braucht. Das Virus ist sehr selten und es müssten viele Umstände erfüllt sein, damit man sich ansteckt." Zudem sei es nicht von Mensch zu Mensch übertragbar - ein "K.o-Kriterium" für eine Pandemie.

Katze und Erdbeeren unbedenklich

"Kann ich aufs Erdbeerfeld gehen - reicht Waschen mit Leitungswasser aus?", wollte jemand wissen. Böhmer beruhigte. "Wir haben keine Hinweise, dass es eine Übertragung durch Obst oder Gemüse aus dem Garten gibt." Auch die heimische Katze sehen Experten nicht als Risikofaktor - auch wenn sie Kontakt zu Mäusen hat.

Es gebe die Möglichkeit einer antiviralen sowie einer immunsupprimierenden Therapie. Letztlich sei es die überschießende Immunreaktion, die die schweren und meist tödlichen Symptome auslöse. Die bleibenden Schäden bei den wenigen Überlebenden seien erheblich.

Der Erreger ist bei Tieren zwar seit langem bekannt. Erst seit 2018 wurde aber nachgewiesen, dass BoDV-1 auch auf den Menschen übertragbar ist und dabei meist tödliche Gehirnentzündungen verursacht. Die Krankheit ist seit 2020 meldepflichtig.