AZ-Plus

Sonniger Wochenendausblick nach Unwetternacht in Bayern

Starkregen, Hagel und Blitze: In Bayern verläuft die Unwetternacht trotz vorheriger Warnungen weitgehend glimpflich. Am Wochenende schlägt das Wetter um.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Es gab Gewitter am Donnerstagabend in München. Auch am Freitag soll es in Bayern regnen und gewittern.
Es gab Gewitter am Donnerstagabend in München. Auch am Freitag soll es in Bayern regnen und gewittern. © Peter Kneffel/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

München

Nach einer regnerischen Nacht bleibt es auch heute in Bayern verregnet und stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte einzelne starke Gewitter und lokalen Starkregen mit kleineren Hagelkörnern an. Es sollen bis zu 15 Grad im Alpenvorland und bis zu 21 Grad am Untermain werden. 

Am Wochenende wird es sommerlich: Die Meteorologen erwarten für den Samstag mehr Sonne als Wolken bei bis zu 25 Grad. Und auch der Sonntag wird sonnig und warm bei bis zu 27 Grad. Die neue Woche soll dann wieder mit Regen starten. 

Unwetternacht in Bayern verläuft glimpflich

In der Nacht kam es zu einigen wenigen Unwettereinsätzen in Bayern. Die Polizei verweist insgesamt auf geringe Unwetterschäden. In Niederbayern räumte die Polizei das Stadtfest Gillamoos in Abensberg (Landkreis Kelkheim) wegen einer Unwetterwarnung. In Niederbayern schlug ein Blitz in ein Haus ein, es wurde niemand verletzt. Die Rettungskräfte der Oberpfalz waren unter anderem wegen eines Dachstuhlbrandes im Einsatz.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.