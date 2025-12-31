Bibbernd ins neue Jahr? Das sind die Wetteraussichten für den letzten Tag des Jahres

Einen winterlichen Wetter-Mix prognostizieren Meteorologen für den Jahreswechsel. In der Silvesternacht soll es glatt werden.

Erst Sonne, dann immer dichtere Wolken aus dem Nordosten und in einigen Regionen auch Neuschnee – so klingt das Jahr 2025 in Bayern dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge aus. Am Mittwoch soll es vielerorts Dauerfrost bei Temperaturen zwischen minus 4 im Bayerwald und plus 3 Grad am Untermain geben. Von der Rhön, über die südliche Frankenalb, bis ins Berchtesgadener Land erwartet der DWD leichten Schneefall.

In der Silvesternacht lockert es dann auf – auch die Schneewolken ziehen ab. Es wird klirrend kalt bei Temperaturen zwischen minus 9 und plus 1 Grad. Wer im Freien ins neue Jahr feiern will, sollte sich also warm anziehen. Vorsicht vor glatten Straßen: Vielerorts rechnet der DWD mit Reifglätte.

Mit Schnee ins Neue Jahr

Am Neujahrstag erwartet der DWD Sonne in den Alpen und im Vorland, sonst bleibt es bewölkt. An den östlichen Mittelgebirgen weiterhin Schneefall, abends schneit es auch im nördlichen Franken. Die Temperaturen klettern auf 0 bis plus 5 Grad. Es zieht Wind auf – und der bleibt: Die kommenden Tage soll es windig und grau werden, so der DWD. In den ersten Januartagen ist gebietsweise weiterhin mit Schnee und Glätte zu rechnen.