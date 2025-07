Sonne, Wolken und einzelne Gewitter zum Wochenende in Bayern

Einzelne Gewitter ziehen zunächst noch durch den Osten Bayerns. Doch im Verlauf des Wochenendes kommt wieder die Sonne raus - bei bis zu 29 Grad.

München

Auf sommerliche Temperaturen am Wochenende dürfen sich die Menschen in Bayern freuen. Zwar soll es laut Deutschem Wetterdienst im Osten des Freistaats am Freitagnachmittag noch einzelne Gewitter geben, in weiten Teilen des Landes bleibt es aber trocken. Gerade am Sonntag steigen dann die Temperaturen auf bis zu 29 Grad.

Nach dem etwas bewölkten Freitag geht es am Samstag ähnlich weiter. Betroffen von einzelnen Schauern und Gewittern soll wieder die osthälfte Bayerns sein. Nachmittags kommt auch von Nordwesten Regen, der bis zum Abend Richtung Donau ziehen soll. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 26 Grad.

Der Sonntag wird der freundlichere Tag vom Wochenende. Zwar startet er mit einem Mix aus Sonne und Wolken, aber im Tagesverlauf setzt sich vor allem im Süden vermehrt die Sonne durch. An den Alpen sind dafür Schauer und Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 29 Grad.