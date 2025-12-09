Mit Temperaturen von bis zu 16 Grad zeigt sich das Wetter in Bayern von seiner milden Seite. Ab Donnerstag soll sich die Sonne dem Deutschen Wetterdienst zufolge wieder zurückziehen.

Vor allem im Süden Bayerns soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sehr mild werden. (Archivbild)

Das Wetter zeigt sich in Bayern von seiner sonnigen Seite. Vor allem im Süden soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sehr mild werden. Gebietsweise trübe jedoch Nebel die Sicht. Bis in den Vormittag hinein liege sie vor allem im Donauumfeld sowie entlang der Naab unter 150 Metern. Vereinzelt müssen Autofahrer und Fußgänger mit Glätte durch Reif oder überfrierende Nässe rechnen. Die Temperaturen liegen um 8, im südlichen Alpenvorland sogar bei bis zu 16 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch wird es laut DWD zunehmend klar. In einigen Alpentälern sinken die Temperaturen auf bis zu minus 3 Grad, sonst liegen die Tiefstwerte bei 7 bis minus 1 Grad.

Trüber Himmel breitet sich aus

Der Mittwoch wird in den meisten Regionen noch einmal sehr sonnig. Nur in Teilen Niederbayerns und der Oberpfalz kündigen die Wetterexperten durchgehend einen trüben Himmel an. In Franken soll es darüber hinaus im Tagesverlauf zunehmend wolkig oder stark bewölkt werden. Der DWD rechnet mit Temperaturen zwischen 6 und 15 Grad.

Ab Donnerstag zieht sich die Sonne wieder zurück. Nur in den Alpen soll sie sich noch häufig zeigen, zeitweise auch im südlichen Vorland. Im Rest des Freistaates soll es dagegen stark bewölkt werden und vereinzelt etwas regnen.