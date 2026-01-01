Sonne, Schnee und Wind: So startet das neue Jahr in Bayern

Das Wetter zum Start des neuen Jahres in Bayern präsentiert sich vielfältig. Wo es sonnig wird, wo es schneit - und wo der Wind heftig weht.

Zum Start ins neue Jahr zeigt sich das Wetter in Bayern zweigeteilt: An den Alpen und im Alpenvorland gibt es Sonne, im restlichen Freistaat fällt gebietsweise sogar Schnee. Anfangs gebe es an den östlichen Mittelgebirgen etwas Schneefall, ab Mittag dann auch wieder vermehrt im nördlichen Franken, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Die Höchsttemperaturen sollen am Neujahrstag in den Mittelgebirgen bei etwa minus 1 Grad, im südlichen Alpenvorland bei bis zu plus 6 Grad liegen.

Dabei weht auch oftmals kräftiger Wind. In großen Teilen Nordbayerns und dem westlichen Alpenvorland rechnen die Meteorologen mit Böen, in den Hochlagen des Bayerwalds und den Alpen sogar teils mit schweren Sturmböen. Auf höheren Gipfeln sind Böen um 100 Kilometer pro Stunde möglich.

In der Nacht zum Freitag bleibt es windig und stürmisch. Von Norden her fällt zunehmend Schnee, dabei ist Straßenglätte möglich. Am Freitag rechnet der DWD vor allem in Franken mit leichtem Schneefall. Die Temperaturen erreichen 0 Grad im Hofer Land und 6 Grad im Alpenvorland.