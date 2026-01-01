AZ-Plus

Sonne, Schnee und Wind: So startet das neue Jahr in Bayern

Das Wetter zum Start des neuen Jahres in Bayern präsentiert sich vielfältig. Wo es sonnig wird, wo es schneit - und wo der Wind heftig weht.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Am Neujahrstag soll es in Bayern Richtung Alpen sonnig werden. (Archivbild)
Am Neujahrstag soll es in Bayern Richtung Alpen sonnig werden. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa

Zum Start ins neue Jahr zeigt sich das Wetter in Bayern zweigeteilt: An den Alpen und im Alpenvorland gibt es Sonne, im restlichen Freistaat fällt gebietsweise sogar Schnee. Anfangs gebe es an den östlichen Mittelgebirgen etwas Schneefall, ab Mittag dann auch wieder vermehrt im nördlichen Franken, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Die Höchsttemperaturen sollen am Neujahrstag in den Mittelgebirgen bei etwa minus 1 Grad, im südlichen Alpenvorland bei bis zu plus 6 Grad liegen.

Dabei weht auch oftmals kräftiger Wind. In großen Teilen Nordbayerns und dem westlichen Alpenvorland rechnen die Meteorologen mit Böen, in den Hochlagen des Bayerwalds und den Alpen sogar teils mit schweren Sturmböen. Auf höheren Gipfeln sind Böen um 100 Kilometer pro Stunde möglich.

In der Nacht zum Freitag bleibt es windig und stürmisch. Von Norden her fällt zunehmend Schnee, dabei ist Straßenglätte möglich. Am Freitag rechnet der DWD vor allem in Franken mit leichtem Schneefall. Die Temperaturen erreichen 0 Grad im Hofer Land und 6 Grad im Alpenvorland.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.