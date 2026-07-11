Sonne satt, kaum Wolken: So heiß wird es dieses Wochenende in Bayern

Bayern erwartet ein sonniges Wochenende mit Temperaturen über 30 Grad. Wo es trotzdem angenehm kühl bleibt – und warum die Waldbrandgefahr steigt.

München

München - In Bayern heißt es am Wochenende vielerorts: Sonnenbrille statt Schirm. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es am Samstag nahezu überall reichlich Sonnenschein geben. Lediglich über den Alpen und im Bayerischen Wald können Quellwolken unterwegs sein. Es bleibt aber sehr wahrscheinlich trocken. Die Höchstwerte liegen demnach je nach Region zwischen 26 und 33 Grad, in Franken um 26, an der Donau bis 33 Grad.

Nachts angenehm kühl

In der Nacht zum Sonntag soll es verbreitet klar werden. Die Temperaturen gehen der Vorhersage zufolge auf 16 bis 9 Grad zurück, in Südbayern auf 15 bis 10 Grad. Da lässt es sich besser schlafen als in den tropischen Nächten Ende Juni.

Am Sonntag setzt sich laut DWD viel Sonne mit lockerer Quellbewölkung fort: In Nordbayern werden bis zu 34 Grad am Untermain erwartet, in Südbayern 27 bis 32 Grad.

Am Montag dürfte es noch eine Spur heißer werden. Der Prognose nach sind in Nordbayern 29 Grad am Fichtelgebirge, bis 36 Grad in Unterfranken möglich, in Südbayern 30 bis 34 Grad. In den Nächten bleibt es teils sternenklar. In Städten wird es teils milder, auf dem Land kann es spürbar abkühlen.

Trockenheit bringt Waldbrandgefahr mit sich

Wichtig für Ausflüge: In Franken, der Oberpfalz und in Niederbayern nimmt die Waldbrandgefahr laut DWD am Wochenende deutlich zu - in der Gesamtschau gilt eine hohe Gefahr. Die Bezirksregierungen ordneten für Samstag und Sonntag und teils auch für Montag Luftbeobachtungen an. Denn schon kleine Zündquellen können Brände auslösen, daher ist besondere Vorsicht im und am Wald geboten.