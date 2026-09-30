Sonne satt in Bayern – aber nur noch kurz

Bayern genießt noch einmal spätsommerliche Wärme mit bis zu 28 Grad. Dann kündigt sich die Wetterwende an – mit Wolken, Schauern und kühleren Temperaturen.

Der Oktober startet sonnig in Bayern. Wer bei milden Temperaturen auf die Wiesn oder in die Berge möchte, sollte das bis Donnerstag tun. Aber auch am Wochenende gibt es noch einmal gute Chancen.

In ganz Bayern zeigt sich der Spätsommer noch einmal von der schönsten Seite – doch kühlere Temperaturen und Wolken stehen schon vor der Tür. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Unterfranken Höchstwerte von 28 Grad, im Süden bis zu 27 Grad. Es ist überall sonnig, sogar auf der Zugspitze sollen die Temperaturen bis zu milden 10 Grad erreichen.

Kleiner Wetterumschwung in München und am Alpenrand

In der Nacht auf Donnerstag werden laut DWD die Wolken aufziehen. In Franken wird es demnach am Donnerstag wolkig, in Unterfranken zeitweise auch regnerisch, nur in der Oberpfalz bleibt es noch heiter.

Zum Abend gibt es an den Alpen und in Schwaben zunehmende Schauer- und Gewitterneigung. Die Temperaturen erreichen im Süden Bayerns tagsüber maximal 25 Grad, in 2000 Meter Höhe sind es noch 14 Grad und in 3000 Meter bis zu 7 Grad. Wer eine spätsommerliche Höhenwanderung unternehmen möchte, sollte also die Tage bis Donnerstag nutzen.

In der Nacht zum Freitag sei laut DWD bei starker Bewölkung mit aufkommendem schauerartigem Regen zu rechnen – einzelne eingelagerte Gewitter könnten sich auch länger halten.

Am Freitag soll es laut DWD im Süden Bayerns mehr Wolken als Sonne geben, am Vormittag sei gebietsweise mit schauerartigem Regen zu rechnen, später solle es aber meist trocken sein. Im Tagesverlauf lasse der Regen allmählich nach. Die Höchstwerte sollen bei 17 bis 20 Grad liegen.

Das Wetter zum Wiesn-Ende

Das letzte Wiesn-Wochenende wird etwas kühler, aber bleibt aktuell wohl trocken. © IMAGO

Am Samstag ist es laut DWD in Südbayern wechselnd bewölkt, am westlichen Alpenrand könne es einzelne Schauer geben, im Gebirge seien vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen maximal bei 19 bis 23 Grad, in 2000 Meter Höhe bei bis zu 13, auf der Zugspitze bei bis zu 6 Grad. In der Nacht zum Sonntag gibt es weiterhin wechselnde Bewölkung und es bleibt weitgehend niederschlagsfrei.

In München ist zum letzten Oktoberfestwochenende mit mildem und trockenem Wetter zu rechnen – bei Teilbewölkung und Temperaturen von bis zu 21 Grad.