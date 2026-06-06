Sonne satt am Ferienende? DWD rät zu frühen Ausflügen

Sonne satt am Ferienende? Der DWD rät zu frühen Ausflügen, denn ab dem Nachmittag ziehen Schauer auf. Wo am Wochenende noch Badewetter lockt und was zum Schulstart wartet.

München

München - Noch mal zum Ende der Pfingstferien die Sonne genießen? Mit etwas Glück könnte das in Bayern sogar klappen, zumindest stundenweise und ohne Garantie. Wer am Samstag sichergehen will, sollte früh aufstehen – oder den Ausflug verschieben, wie aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht.

Wolken von Westen

Der Tag beginnt sonnig. Dann kämen von Westen her mehr Wolken und am Nachmittag und Abend örtlich Schauer oder Regen, so die Prognose des Deutschen Wetterdienstes. Vor allem Richtung Chiemgau und Berchtesgaden kann es nass und windig werden. Die Wetterexperten rechnen hier mit rund 15 Litern Regen pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde und mit Windböen um 60 Kilometer pro Stunde. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad an der unteren Donau, ansonsten verbreitet zwischen 18 und 24 Grad.

Oft sonnig zeigt sich dagegen der Sonntag. Niederschläge? Eher nicht, nur an den Alpen könnte es nachmittags vereinzelt Schauer oder Gewitter geben, heißt es vom DWD. Auch sattes Freibad-Wetter ist in Sicht, allerdings fällt es mit bis zu 28 Grad – wenig schülerfreundlich – auf den ersten Schultag am Montag.