Nebel ohne Ende: Wo es in Bayern besonders trüb wird

Die neue Woche beginnt mit Nebel – doch in vielen Regionen zeigt sich diese Woche auch die Sonne.

Die neue Woche bringt in Bayern Nebel und Sonne in den Bergen. Am Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den meisten Regionen mit Sonne. Zunächst erwartet der DWD gebietsweise dichten Nebel und Frost. Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, gibt es in den Alpen, im höheren Bayerischen Wald und später auch im südlichen Vorland viel Sonne. Auch im westlichen Franken löst sich am Nachmittag der Nebel auf. Die Temperaturen liegen den Angaben zufolge im Nebel teils kaum über null Grad und reichen bis zu zehn Grad auf den Hügeln im Alpenvorland.

In der Nacht zum Dienstag soll sich wieder Nebel und Hochnebel ausbreiten. Lokal rechnen die Wetterexperten mit Sprühregen, ansonsten werde es weitgehend klar in Teilen Frankens, an den Alpen und im Bayerischen Wald. Die Temperaturen liegen zwischen einem Grad und minus fünf Grad. Vereinzelt wird es glatt.

In den meisten Regionen Sonne am Dienstag

Auch der Dienstag beginnt verbreitet mit Nebel, bis zum Nachmittag zeigt sich dann aber in den meisten Regionen die Sonne. Den ganzen Tag trüb bleibt es laut DWD wahrscheinlich nur im nördlichen Schwaben und Oberbayern sowie stellenweise am Inn und im Oberpfälzer Wald. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen örtlich null Grad im Nebel, sieben Grad im Raum Aschaffenburg und um zehn Grad an den Alpen.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen einige Wolken von Westen. Dazwischen soll es auch klar bleiben, in manchen Gebieten aber wieder neblig. Die Tiefsttemperaturen reichen von drei Grad am höheren Alpenrand und vier Grad in Teilen Frankens und im Bayerischen Wald. Am Mittwoch soll es zwar weitgehend trocken bleiben, aber mit vielen Wolken.