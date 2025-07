Sonne bleibt Bayern auch zum Wochenstart fern

Die Menschen in Bayern sollten auch zu Beginn der Woche lieber zum Regenschirm statt zur Sonnenbrille greifen. Der DWD prognostiziert weiter Regen. In einer Region wird es aber auch Sonne geben.

München

Auch zu Beginn der Woche bleibt die Sonne dem Freistaat fern: Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) müssen die Menschen im Land weiter mit Regen und Gewittern rechnen. In Niederbayern können abermals mehr als 20 Liter pro Quadratmeter fallen. Für die Alpen und im Alpenvorland ist weiterhin Dauerregen angesagt. Oberhalb von 2.500 Metern soll es schneien.

Nach Tagen des nassen, grauen Wetters zeigt sich am Dienstag die Sonne öfter in Franken. Dennoch sind auch hier laut DWD-Prognose vereinzelte Schauer und kurze Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 18 und 22 Grad. Am Untermain seien auch bis zu 24 Grad möglich, hieß es.