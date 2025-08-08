Sommerwochenende kündigt sich an

Heute viel Sonne, morgen viel Sonne und am Sonntag viel Sonne. Das sind die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes.

Ein Sommertag beginnt: Der DWD kündigt für Bayern ein sonniges und heißes Wochenende mit Temperaturen bis 34 Grad an.

München

Das lang ersehnte sommerliche Wochenende steht endlich vor der Tür. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für Freitag, Samstag und Sonntag viel Sonne und hohe Temperaturen in Bayern an.

Alle Tage bieten sich für einen sommerlichen Ausflug an - am besten mit einer Abkühlung, denn es wird heiß: Die Meteorologen erwarten heute Temperaturen bis zu 32 Grad bei nur schwachem Wind. Am Samstag gehen die schönen Aussichten weiter. Die Sonne scheint bei 29 bis 34 Grad. Und auch am Sonntag wird viel Sonne erwartet, bei 26 bis 32 Grad.

Nachts wird es in Franken kühler bei bis zu 9 Grad. Anderenorts sind es auch nachts noch 19 Grad.