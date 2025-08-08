AZ-Plus

Sommerwochenende kündigt sich an

Heute viel Sonne, morgen viel Sonne und am Sonntag viel Sonne. Das sind die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Ein Sommertag beginnt: Der DWD kündigt für Bayern ein sonniges und heißes Wochenende mit Temperaturen bis 34 Grad an.
Ein Sommertag beginnt: Der DWD kündigt für Bayern ein sonniges und heißes Wochenende mit Temperaturen bis 34 Grad an. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

München

Das lang ersehnte sommerliche Wochenende steht endlich vor der Tür. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für Freitag, Samstag und Sonntag viel Sonne und hohe Temperaturen in Bayern an.

Alle Tage bieten sich für einen sommerlichen Ausflug an - am besten mit einer Abkühlung, denn es wird heiß: Die Meteorologen erwarten heute Temperaturen bis zu 32 Grad bei nur schwachem Wind. Am Samstag gehen die schönen Aussichten weiter. Die Sonne scheint bei 29 bis 34 Grad. Und auch am Sonntag wird viel Sonne erwartet, bei 26 bis 32 Grad. 

Nachts wird es in Franken kühler bei bis zu 9 Grad. Anderenorts sind es auch nachts noch 19 Grad.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.