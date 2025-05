Sommerliches Wetter steht bevor - bis zu 30 Grad möglich

Auf der Terrasse grillen, im See schwimmen oder ein Spaziergang im Park - all das ist zu Beginn des Wochenendes bei strahlendem Sonnenschein in Bayern möglich. Doch die Freude währt nur kurz.

Am Freitag und Samstag wird es sonnig und warm in Bayern. (Symbolbild)

München

Nach den regenreichen Tagen können sich die Menschen in Bayern zum Ende der Woche wieder auf höhere Temperaturen und Sonne freuen. Bereits am Freitag werde es überwiegend freundlich, erklärte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Den Angaben zufolge liegen die Höchsttemperaturen zwischen 21 und 28 Grad. Im Norden und Osten des Freistaates sei es am Freitagmorgen noch bewölkt. Im Verlauf des Tages komme die Sonne durch, hieß es.

Am Samstag erreiche das Wetter seinen Hochpunkt, so der Experte. Demnach sollen die Temperaturen in ganz Bayern auf mindestens 25 Grad steigen. Laut den Prognosen sind bis zu 30 Grad möglich. Mit den hohen Temperaturen steige auch die Schauer- und Gewittergefahr. Regen, Blitze und Donner werden am Samstag bereits in den Mittelgebirgen erwartet.

Über Nacht, spätestens im Laufe des Sonntags breiten sich die Schauer und Gewitter auf den ganzen Freistaat aus. Trotz des Regens bleibe es frühsommerlich warm bei 23 bis 29 Grad. In Gewitternähe könnte es zu schweren Sturmböen kommen.

Staus am Sonntag erwartet

Zum Ende des verlängerten Wochenendes rechnet der ADAC wieder mit verstärkten Verkehrsaufkommen und einer großen Staugefahr. Die Rückreisewelle beginne am Nachmittag und erreiche am Abend ihren Höhepunkt, hieß es in einer Mitteilung.

Besonders betroffen ist laut dem ADAC der Ballungsraum rund um München, unter anderem die A9 von München nach Berlin und die A95 von der Landeshauptstadt nach Garmisch-Partenkirchen. Aber auch an der Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Rheintal- und Gotthard-Route dürfte viel los sein.