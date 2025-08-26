AZ-Plus

Sommer und Sonne in Bayern – aber nicht mehr lang

Nach einem warmen Dienstag kühlt es im Freistaat ab. Auch Gewitter sind möglich. Ist es einer der letzten sommerlichen Tage?
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Wolken über den Allgäuer Alpen. Ist der Sommer in Bayern schon sehr bald zu Ende?
Wolken über den Allgäuer Alpen. Ist der Sommer in Bayern schon sehr bald zu Ende? © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Die Menschen in Bayern können sich am Dienstag auf Sommerwetter einstellen – danach wird es jedoch unbeständig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet heute viel Sonne und Temperaturen zwischen 24 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und 30 Grad am Untermain.

In der Nacht sollen laut den Meteorologen dann Regenwolken aufziehen. Der Mittwoch beginnt mit Schauern und vereinzelt mit Gewittern. Im Tagesverlauf wechseln sich bei Temperaturen von 24 bis 29 Grad Sonne und Regen ab, heißt es weiter.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.