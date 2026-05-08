Sommer am Tegernsee: Pop-Up-Kiosk belebt Abwinkl

Die Pläne für die Übergangsnutzung sind weiter fortgeschritten – nun hofft man für diese Saison vor allem auf gutes Wetter.

Rund um den Tegernsee freuen sich schon viele auf die Badesaison. Neben dem Freibad Abwinkl in Bad Wiessee soll es mit dem Kiosk80 in diesem Sommer eine Übergangslösung geben, damit Badegäste oder beispielsweise auch Spaziergänger dort bezahlbare Snacks und Getränke kaufen können.



Denn das Gebäude des früheren Kiosks in Abwinkl, der bis zum vergangenen Jahr an der Stelle betrieben wurde, ist inzwischen in die Jahre gekommen – und ein moderner, größerer Kiosk, der erst noch gebaut werden muss, soll ihn ab der Saison 2027 ersetzen, wie das Bauamt in Bad Wiessee der AZ mitgeteilt hatte.

"Pop-up-Alternative für die Sommersaison"

Für diese Sommersaison brauche man eine "Pop-up-Alternative, eine Übergangsnutzung“, hatte der Bad Wiesseer Bürgermeister Robert Kühn die Situation geschildert – und dass eine solche Zwischenlösung mit dem Kiosk80 gefunden worden sei. Hinter dem Kiosk80 stehen der Gastronom Marc Uebelherr und sein Team von Kneipe80 – ein Konzept, das in München hohen Bekanntheitsgrad erlangte und darüber hinaus expandieren soll (AZ berichtete).

Kiosk80 in Bad Wiessee – die geplanten Öffnungszeiten für die Badesaison

Wann hat der Kiosk80 in Bad Wiessee künftig geöffnet? Ab dem 1. Juni will man – bei stabilem Wetter – für einen Sieben-Tage-Betrieb sorgen, mit Öffnungszeiten jeweils von 10 bis 21 Uhr, teilte der Gastronom Marc Uebelherr auf AZ-Nachfrage am Freitag mit.

Das damalige Kioskgebäude soll durch einen Neubau ersetzt werden. Marc Uebelherr, hier mit seiner Tochter Julie, und sein Team wollen in diesem Sommer eine Zwischenlösung schaffen. © Kiosk80

Stundenweise gab es inzwischen vorab schon "ein paar Probeläufe", schilderte er zudem. Auch an diesem Wochenende (9. und 10. Mai, sowie schon am Freitag, 8. Mai) habe der Kiosk jeweils von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Dieselben Öffnungszeiten seien bisher auch für den 14. und 15. Mai anberaumt, sagte er mit Blick auf die kommende Woche – allerdings nur bei stabilem Wetter, sowie am 16. und 17. Mai jeweils von 10 bis 20 Uhr.

Über weitere Termine im Mai will das Kiosk80-Team – auch abhängig von der Wetterlage – zum Beispiel auf Instagram informieren.

Kneipe80-Pläne in Augsburg: Wann soll es losgehen?

Marc Uebelherr und sein Team haben davon abgesehen noch weitere Pläne: In Augsburg soll eine weitere Kneipe80 öffnen und zwar im ehemaligen Sausalitos (AZ berichtete). "Wir öffnen in dem historischen Kreuzgewölbe mit einem Augsburger Partner vor Ort eine weitere Kneipe80", hatte Marc Uebelherr bereits Ende April auf AZ-Anfrage mitgeteilt.

Die Pläne sind inzwischen weiter fortgeschritten. "An diesem Freitag und Samstag (8. und 9. Mai) öffnet die Kneipe80 in Augsburg zum ersten Mal ihre Türen", so Marc Uebelherr am Freitagnachmittag zur AZ, an beiden Tagen "jeweils ab 18 Uhr".