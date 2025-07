"Solider Start": Golf-Profi Kaymer hält Anschluss zur Spitze

Die deutschen Golfer sind beim Traditionsturnier in München in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Der 2008er-Sieger spricht von einem "soliden Start".

Guter Start in München: Martin Kaymer.

München

Golf-Profi Marcel Kaymer hält beim Traditionsturnier in München nach dem ersten Tag den Anschluss an die Spitzengruppe. Kaymer, der bislang als einziger Deutscher im Jahr 2008 bei der BMW International Open in Eichenried bei München gewinnen konnte, blieb wie auch Marcel Schneider mit 70 Schlägen zwei Schläge unter dem Platzstandard. "Ein solider Start", sagte Kaymer.

In Führung liegen nach dem ersten Tag der Brite Marco Penge, Gavin Green aus Malaysia, der Niederländer Darius van Driel, der Franzose Ugo Coussaud und der Chinese Ding Wenyi. Sie benötigten 67 Schläge auf dem Par-72-Kurs und kamen am besten mit den Herausforderungen durch den Wind zurecht.

Siem steigert sich

Marcel Siem, der einst als 16-Jähriger in München Club-Meister wurde, steigerte sich im Laufe seiner ersten Runde. Er beendete den Tag mit einem Schlag unter Par. Der Düsseldorfer Nicolai von Dellingshausen, der vor einem Monat in Salzburg erstmals auf der DP World Tour gewonnen hatte, muss sich nach zwei Schlägen über Par steigern, um nicht am Cut zu scheitern.