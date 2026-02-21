AZ-Plus
  • Sohn soll 89 Jahre alte Mutter umgebracht haben – Verdächtiger in U-Haft

Sohn soll 89 Jahre alte Mutter umgebracht haben – Verdächtiger in U-Haft

Eine 89-Jährige ist tot und ihr Sohn der Tatverdächtige. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Hintergründe sind unklar.
AZ/dpa |
Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. (Symbolbild)
Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Nach dem Tod einer 89-jährigen Frau in Rosenheim sitzt ihr Sohn in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen, wie die Polizei mitteilte. Der 54 Jahre alte Tatverdächtige soll am Freitag seine Mutter getötet und die Polizei gerufen haben. Die Beamten fanden die Frau in ihrem Zuhause tot im Bett. Der Sohn soll bei Einsatzkräften eingeräumt haben, seine Mutter umgebracht zu haben, wie es weiter hieß. Was das Motiv der Tat sei, sei derzeit unklar.

