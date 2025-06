Die Söder-Sommersongs: Ministerpräsident teilt seine Hit-Liste

Markus Söder ist bekannt dafür, auch Privates bis Skurriles auf seinen Social-Media-Kanälen zu posten. Jetzt gibt es Musiktipps.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hört in diesem Sommer nach eigenen Angaben ABBA, Rainhard Fendrich und Adriano Celentano. Auf seiner Sommer-Playlist, die er auf der Plattform X (früher Twitter) veröffentlichte und mit "#Söderssommersongs" überschrieb, stehen außerdem Bellini mit "Samba do Brasil" und die Spider Murphy Gang mit "Sommer in der Stadt".

Bayerns Ministerpräsident Söder teilt seine Sommersongs

Söder ist bekannt dafür, seine Social-Media-Kanäle nicht nur für politische Inhalte zu nutzen, sondern auch für Fotos seiner Mahlzeiten, skurrile Aktionen wie eine Osterei-Verlosung – oder eben Musiktipps.

"Der Sommer steht vor der Tür", schrieb Söder. "Diese Songs sorgen für Sommerlaune." Die Reaktionen fielen gemischt aus. Einige seiner Follower posteten Gegenvorschläge, andere wurden kritischer, schlugen ihm vor, er solle sich lieber auf seine Arbeit konzentrieren: "Es ist so peinlich", schrieb jemand. Ein anderer: "Ihr Musikgeschmack ist deutlich besser als Ihre Politik."