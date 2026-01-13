Bei Schulabschlüssen: Söder will Hymnenpflicht

Drei Hymnen sollen bei Schulabschlüssen verpflichtend gespielt werden, forderte die CSU im Dezember. Die Kultusministerin und Lehrerverbände aber bremsten. Nun bezieht der Ministerpräsident Position.

Bad Staffelstein

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die von seiner Partei vorgeschlagene Hymnenpflicht bei Schulabschlüssen umsetzen - auch wenn seine Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) und Lehrerverbände zuletzt gebremst hatten. Es sei ihm lieber, die Hymnen zu singen, als viele Stunden darüber zu diskutieren, sagte Söder nach Teilnehmerangaben auf der Winterklausur der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz. Er habe darüber auch mit Stolz gesprochen.

Die CSU hatte auf ihrem Parteitag im Dezember einstimmig für eine Forderung der Jungen Union votiert, wonach bei gesellschaftlichen Anlässen wie der Verleihung von Schul- und Berufsabschlüssen in Deutschland verpflichtend die Nationalhymne und die Europahymne gespielt werden soll. In Bayern soll zudem auch die Bayernhymne erklingen.

Kultusministerin Stolz hatte aber gebremst: "Wir wollen die Hymnen an unseren Schulen noch ein Stück weit präsenter machen. Wie und auf welchen Wegen möchte ich gerne mit der Schulfamilie diskutieren", hatte sie im Dezember gesagt. Auch Lehrerverbände hatten verhalten auf die Forderung reagiert.