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Söder will deutsche Militärpräsenz in Katar: "Wir sollten uns hier zeigen“

Auf seiner Reise durch mehrere arabische Länder geht es dem CSU-Chef nicht nur ums Geld. Mit Blick auf eine Bedrohung durch den Iran wünscht sich Söder auch an anderer Stelle mehr Kooperation.
AZ/dpa |
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Bayerns Ministerpräsident besuchte in Katar auch eine Werkstatt des Rüstungskonzerns KNDS in einem Militärstützpunkt.
Bayerns Ministerpräsident besuchte in Katar auch eine Werkstatt des Rüstungskonzerns KNDS in einem Militärstützpunkt. © Joerg Koch/Bayerische Staatskanzlei/dpa

CSU-Chef Markus Söder wünscht sich eine engere militärische Zusammenarbeit Deutschlands mit Katar. Es sei wichtig, dass Deutschland "zumindest sich hier sehen lässt", sagte der bayerische Ministerpräsident am Dienstag nach einem Treffen mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, in der Hauptstadt Doha. Söder schlug einen Besuch des Bundesverteidigungsministeriums und "vielleicht keine Truppenteile, aber technisches Personal bei weiteren Ausbildungsfragen" vor.

Söder sagte, dass andere Länder wie Großbritannien und Frankreich solche Schritte schon gegangen seien: "Ich finde, wir Deutschen sollten uns auch hier präsent zeigen." Wer auf Dauer wirtschaftlich erfolgreich sein wolle, brauche als zweite Komponente Vertrauen und Sicherheit. 

Wirtschaftsgipfel in München angekündigt

Der CSU-Chef besuchte bei seiner Reise am Dienstag auch eine Werkstatt des Rüstungsunternehmens KNDS auf einem Militärstützpunkt und warb für Investitionen im Verteidigungssektor - mit besonderem Fokus auf bayerische Firmen. "Der Verteidigungssektor ist extrem wichtig", betonte Söder. "Man liegt hier 150 Kilometer vom Iran entfernt. Deswegen ist das Interesse an Verteidigung einfach noch mal höher als alles andere."

Neben politischen Gesprächen stand in Katar für Markus Söder auch eine Begegnung mit einem Jagdfalken auf dem Programm.
Neben politischen Gesprächen stand in Katar für Markus Söder auch eine Begegnung mit einem Jagdfalken auf dem Programm. © Peter Kneffel/dpa

Bayerns Ministerpräsident kündigte im Zusammenhang damit auch einen Wirtschaftsgipfel in München im kommenden Jahr an - ähnlich wie vor einigen Wochen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), die Söder zuvor auf seiner Reise besucht hatte. Die Themenfelder wolle man in einer gemeinsamen Kommission abklären.

Bei den VAE sei man beim Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen schon sehr viel weiter als mit Katar, sagte Söder. Der CSU-Chef erneuerte zudem seine Forderung, eine Freihandelszone beider Länder mit der EU voranzutreiben. Daran gebe es "großes Interesse" in Katar.

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4 Kommentare
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  • Der wahre tscharlie vor einer Stunde / Bewertung:

    Es ist unglaublich. Es geht nur noch um Rüstung.
    Gerade in der Region, Israel gegen die Palästinenser, USA gegen den Iran, die Huthis gegen die USA und den Rest der Welt.....anstatt Waffengeschäfte zu machen, sollten sich die Politiker mal ernsthaft drum bemühen, die militärischen Konflikte zu beenden.
    Dann würden zwar die Aktienkurse der Rüstungsfirmen und all jener die jetzt auf den Zug aufgesprungen sind einbrechen, aber das macht nichts.

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  • FRUSTI13 vor 54 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Der wahre tscharlie

    Betreiben Sie gerade Täter Opfer Umkehr? Bedanken Sie sich doch bei Putin und Trump!

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  • Der wahre tscharlie vor 4 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von FRUSTI13

    Offensichtlich meinen Kommentar nicht verstanden!

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