Söder: Wahlziel der CSU ist stabile Regierung

CSU-Chef Markus Söder setzt die Messlatte für seine Partei bei der Landtagswahl sehr niedrig an. "Ziel ist eine stabile Mehrheit", sagte der bayerische Ministerpräsident am Mittwoch nach seiner Grundsatzrede bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz. Wenn das Ergebnis der CSU mehr werde als 2018, "ist es schön". Söder sagte, es gehe jetzt nicht um eine Prozentdiskussion.

18. Januar 2023 - 13:01 Uhr | dpa

Markus Söder (2.v.l.), CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, in Gesprächen. © Daniel Karmann/dpa