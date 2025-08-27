Söder trägt sich ins Goldene Buch von Helgoland ein
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich ins Goldene Buch der Gemeinde Helgoland eingetragen. "Es war mir eine Ehre", sagte der CSU-Vorsitzende im Anschluss. Söder besucht Deutschlands einzige Hochseeinsel für rund 19 Stunden. Er war am Dienstagabend angereist und will am Mittwochnachmittag wieder abfahren. Bürgermeister Thorsten Pollmann (parteilos) sagte, "außergewöhnliche Gäste" dürften sich ins Goldene Buch eintragen.
