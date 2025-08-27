AZ-Plus

Söder singt Seemannslied auf Helgoland – mit Solo

Bayerns Ministerpräsident am Mikro: Markus Söder stellt auf Helgoland seine Gesangs-Qualitäten unter Beweis – in norddeutscher Manier.
dpa |
Wieder gibt Söder "Sie hieß Mary-Ann" zum Besten.
Wieder gibt Söder "Sie hieß Mary-Ann" zum Besten. © Markus Klemm/dpa
Helgoland

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat bei seinem Besuch auf Helgoland ein Seemannslied geschmettert. Auf einem festlichen Helgoländer Abend in der Nordseehalle der Insel gab Söder am Dienstagabend gemeinsam mit einem Shanty-Chor das Seemannslied "Sie hieß Mary-Ann" von Freddy Quinn zum Besten. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

"Schöner Abschluss des Tages: Der Shanty-Chor wollte, dass ich mitsinge", schrieb der CSU-Politiker auf Facebook. Söder hatte auch einen kurzen Solo-Part. Den Text las der Süddeutsche dabei vom Papier ab. Für den Gesangsauftritt des Gastes gab es auch Applaus.

Bereits im Juni 2024 hatte Söder in der ARD-Sendung "Inas Nacht" einen Auftritt mit diesem Lied. Damals erklärte er, dass seine Eltern das Lied auf endlosen Fahrten nach Italien immer gesungen hätten und weil es von der Stimmlage her für ihn passe: "Ich bin jetzt nicht so der oberste Sopran."

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

