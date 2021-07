Söder: Deutschland an Schwelle epochaler Klimaveränderungen

Die jüngsten Hochwasserkatastrophen in Deutschland belegen nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den fortschreitenden Klimawandel. "Wir stehen an der Schwelle epochaler Veränderungen", sagte der CSU-Chef am Mittwoch im bayerischen Landtag bei seiner Regierungserklärung. Seit Jahren sei es in Bayern zu warm und zu trocken. "Bayern ist im Klimastress."

21. Juli 2021 - 10:59 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, kommt zu einer Plenarsitzung im Landtag. © Matthias Balk/dpa