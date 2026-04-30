So warm wird es jetzt in Bayern: Frostige Nächte und ein sommerlicher Maifeiertag

Kaltes Erwachen am Morgen, T-Shirt-Wetter am Tag: Der Maifeiertag bringt Sonne satt und Temperaturen bis 25 Grad.

Auch wenn die Nächte noch frostig sind, macht der Frühling in den kommenden Tagen Lust auf Sommer. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, können in diesen Nächten die Temperaturen zwar mitunter noch in den leichten Minusbereich fallen.

Am Tag ist dann aber T-Shirt-Wetter angekündigt: Am Donnerstag soll in Bayern bei wolkenlosem Himmel "ungestörter Sonnenschein" herrschen. Die Temperaturen sollen zwischen 14 und 19 Grad liegen. Allerdings wehen mitunter kräftige Winde bis zu stürmischen Böen.

Am Freitag soll es dann erneut sonnig werden. Allenfalls über dem Bergland sind kurzzeitig einzelne Quellwolken möglich. Am Maifeiertag legen die Temperaturen noch einmal zu – 19 bis 25 Grad werden erwartet.