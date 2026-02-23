AZ-Plus
  • So viele, wie in keinem anderen Bundesland: In Bayern leben die meisten Schafe

Es werden weniger, aber es sind immer noch so viele wie in keinem anderen Bundesland: Bayern hat mehr als 260.000 Schafe.
AZ/ dpa |
Die Zahl der Schafe ist leicht rückläufig. (Archivbild)
Die Zahl der Schafe ist leicht rückläufig. (Archivbild)

Etwa 260.700 Schafe leben in Bayern - so viele wie in keinem anderen Bundesland, betrachtet man landwirtschaftliche Betriebe mit mindestens 20 Schafen. Dennoch ist der Bestand der Tiere im Freistaat zuletzt geschrumpft. Zum Stichtag 3. November 2025 waren es 4,5 Prozent weniger als im Vergleich mit dem Vorjahr, wie das Landesamt für Statistik in Fürth mitteilte. Insgesamt wurden rund 2.120 schafhaltende Betriebe gezählt, 30 weniger als im Jahresvergleich. Auf jeden davon entfielen im Jahr 2025 durchschnittlich 123 Schafe und damit 4 weniger als im Jahr zuvor. 

Schaut man auf die Zahlen aus dem Jahr 2015, wird deutlich, dass es damals noch rund 4 Prozent mehr Schafe gab als zuletzt. Auch die Zahl der 
schafhaltenden Betriebe hat seither um 6 Prozent abgenommen. Gründe für die Entwicklung wurden nicht genannt, leichte Schwankungen seien aber üblich.

