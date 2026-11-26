Skifahren in den Alpen wird immer teurer. Doch in Bayern bleibt der Skipass oft bezahlbar, wie eine Auswertung des ADAC zeigt. Hier erfahren Sie, welche Skigebiete besonders preiswert sind - und wo Wintersportlerinnen und Wintersportler Abstriche machen müssen.

Volle Pisten und steigende Skipasspreise: Skifahren in den Alpen wird teurer. In Bayern finden Wintersportlerinnen und Wintersportler noch vergleichsweise günstige Alternativen.

Ein Tag auf der Piste kann in den Alpen mittlerweile mehr als 100 Euro kosten. Doch die Preise für Skipässe steigen weiter. Wie viel Wintersportlerinnen und Wintersportler in der Saison 2026/27 für einen Tag auf der Piste bezahlen müssen, hat der ADAC in einem Preisvergleich untersucht.

Dafür wurden die Kassenpreise für Tages- und Drei-Tages-Skipässe in 29 Skigebieten in Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz, Frankreich und Tschechien ausgewertet. Das Ergebnis: Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise durchschnittlich um 5,7 Prozent gestiegen. In Deutschland fiel der Anstieg mit 7,8 Prozent sogar noch höher aus.

Besonders teuer wird es in der Schweiz: In Zermatt kostet eine Tageskarte für Erwachsene mehr als 112 Euro. Auch Davos-Klosters mit rund 102 Euro und Laax-Flims mit etwa 99 Euro gehören zu den kostspieligsten Skigebieten. In Österreich müssen Wintersportlerinnen und Wintersportler ebenfalls tief in die Tasche greifen. In Sölden kostet der Tagesskipass 86,50 Euro, am Arlberg 85 Euro. 13 der 29 untersuchten Gebiete haben inzwischen die Preisgrenze von 80 Euro überschritten.

Skifahren: Bayern bleibt vergleichsweise günstig

Wer nicht so viel Geld für den Pistenspaß ausgeben möchte, findet preiswerte Alternativen in Bayern. Besonders günstig ist laut "Bayerischen Rundfunk" Balderschwang im Allgäu: Hier kostet die Tageskarte für Erwachsene 49 Euro. Auch andere bayerische Skigebiete liegen teils deutlich unter den Preisen vieler Konkurrenten in den Alpen.

Balderschwang: 49 Euro

Spitzingsee-Tegernsee: rund 53 Euro

Lenggries-Brauneck: rund 55 Euro

Arber: 54 Euro

Zugspitze: 78 Euro

Auch für Familien kann sich ein Ausflug lohnen. Laut ADAC zahlen zwei Erwachsene mit einem 14-jährigen und einem 10-jährigen Kind für einen Skitag in Balderschwang oder am Spitzingsee jeweils 129 Euro. In Lenggries-Brauneck sind es 135 Euro.

Allerdings haben die günstigeren Skigebiete auch Nachteile. Im Vergleich zu großen Wintersportregionen in Österreich oder Südtirol bieten sie häufig deutlich weniger Pistenkilometer. So kommt die Zugspitze auf 20 Kilometer, während das Gebiet Oberstdorf-Kleinwalsertal 130 Kilometer umfasst. Zudem setzen steigende Temperaturen und unsichere Schneeverhältnisse vor allem tiefer gelegene Skigebiete unter Druck. Wer besonders viel Auswahl oder möglichst schneesichere Bedingungen sucht, muss deshalb gegebenenfalls mehr bezahlen.