Siemens Energy hebt Jahresprognose an - starke Nachfrage

Siemens Energy blickt nach einem starken ersten Halbjahr und mit vollen Auftragsbüchern optimistischer auf das Gesamtjahr. Umsatz und Gewinnprognose wurden angehoben.

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy wird nach der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und der starken Marktnachfrage optimistischer für das Gesamtjahr. Der um Währungs- und Portfolioeffekte bereinigte Umsatz werde 2026 um 14 bis 16 Prozent zulegen, teilte das Unternehmen mit. Bisher war Siemens Energy von einem Plus von 11 bis 13 Prozent ausgegangen. Beim Gewinn nach Steuern werden nun rund vier Milliarden Euro angepeilt, zuvor waren es drei bis vier Milliarden.

Im zweiten Quartal hatte der Umsatz um 8,9 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf fast 10,3 Milliarden Euro zugelegt. Der Auftragseingang lag bei 17,7 Milliarden Euro, ein Plus von fast 30 Prozent.

Das Ergebnis vor Sondereffekten legte von 0,9 auf 1,2 Milliarden Euro zu.