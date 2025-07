Siem und der "größte Traum": Runde zwei weckt Hoffnung

Nach einem schwierigen ersten Tag weckt Golf-Profi Marcel Siem mit einer starken zweiten Runde Hoffnungen auf den erst zweiten deutschen Sieg in München. Für ein Highlight sorgt ein Amerikaner.

München

Golf-Profi Marcel Siem huschte beim Gedanken an das Wochenende bei seinem geliebten Heim-Turnier ein Lächeln über das Gesicht. "Das ist mein größtes Ziel, dass ich da mit Selbstvertrauen ins Wochenende reingehe und aggressiv auf die Fahnen gehe", sagte der 44-Jährige nach einer starken zweiten Runde bei der BMW International Open.

Siem nach zweitem Tag "sehr happy"

Siem, der einst im Alter von 16 Jahren Club-Meister auf der ihm so vertrauten Anlage in Eichenried bei München wurde, unterstrich nach seiner durchwachsenen Auftaktrunde mit einem starken zweiten Tag und einer 66er-Runde seine Sieg-Ambitionen. Zwischenzeitlich lag er am Vortag schon drei Schläge über Par - nun ist er sechs Schläge unter dem Platzstandard. "Ich bin sehr happy", sagte der auf Mauritius lebende Ratinger. Er schnellte im Klassement nach oben und ran an die Spitze.

Nachdem Siem nach eigener Einschätzung "immer Schrott" in Eichenried gespielt habe, hatte er vor der 36. Auflage überraschend offensiv erklärt, dass er in diesem Jahr "auf jeden Fall" gewinnen wolle. "Das ist definitiv der größte Traum für mich", sagte er nach dem starken Auftritt vom Freitag.

Sechs Siege hat Siem auf der DP World Tour gefeiert, der letzte liegt gut ein Jahr zurück. Mit seinem Auftritt riss er die vielen Fans auf der Anlage schonmal mit, wiederholt ballte er die Faust. Das Auf und Ab gehöre zu seinem Spiel, sagte der 44-Jährige. "Wenn es gut geht, gewinne ich. Wenn es nicht gut geht, verpasse ich auch mal den Cut. So ist das halt."

Kaymer: Kann in keine Glaskugel schauen

Konstanter war Martin Kaymer unterwegs. Der 40-Jährige, der bislang als einziger Deutscher im Jahr 2008 das Turnier gewinnen konnte, blieb am Freitag wie tags zuvor zwei Schläge unter dem Platzstandard. "Ich habe solide gespielt, war zufrieden mit meinem Spiel und habe wenig Fehler gemacht", sagte Kaymer. Mit vier Schlägen unter Par geht es in das Wochenende.

Der Profi aus Mettmann spielt sonst auf der von Saudi-Arabien finanzierten LIV Tour. Kaymer, der in München von seiner Ehefrau Irene als Caddy begleitet wird, unterstrich mit seinen Schlägen die Einschätzung, dass es ihm nach Verletzungsproblemen wieder viel besser gehe. Wohin der Weg in diesem Turnier führen könne? "Ich kann in keine Glaskugel schauen", sagte Kaymer.

Highlight durch Amerikaner

Der Düsseldorfer Nicolai von Dellingshausen, der vor einem Monat in Salzburg erstmals auf der DP World Tour (früher European Tour) gewonnen hatte, konnte im Norden von München nicht an die guten Platzierungen der vergangenen Wochen anknüpfen. "Bis auf den Score war es eine tolle Zeit. Es hat mega Spaß gemacht, mit Martin und Marcel zu spielen. Beide haben echt tolles Golf gespielt", sagte der 32-Jährige. Nach zwei Runden lag er mit zwei Schlägen über Par deutlich zurück.

Von Dellingshausen ist am Wochenende nicht mehr dabei. Bis zum Sonntag geht es bei der 36. Auflage der BMW International Open um den Turniersieg und ein Preisgeld von insgesamt 2,75 Millionen Euro.

Für ein Highlight sorgte der Amerikaner Davis Bryant an Tag zwei. An einem Par-3-Loch glückte ihm das erste Hole-in-One des Turniers, also ein Erfolg mit nur einem Schlag.