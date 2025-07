Siem arbeitet sich bei BMW Open vor - Kaymer weiter solide

Marcel Siem träumt beim Golf-Turnier in München vom großen Coup. Seine starke zweite Runde weckt Hoffnungen. Solide ist der bislang einzige deutsche Sieger dabei.

München

Golf-Profi Marcel Siem hat sich beim Traditionsturnier in München mit einer starken zweiten Runde weiter nach vorne geschoben. Nach einem durchwachsenen Auftakttag freute sich der 44-Jährige am Freitag über eine überzeugende 66er-Runde. Insgesamt liegt der auf Mauritius lebende Ratinger mit sieben Schlägen unter dem Platzstandard in Sichtweite der Spitzenplätze der BMW International Open.

Siem, der einst im Alter von 16 Jahren Club-Meister auf der ihm so vertrauten Anlage wurde, hegt für das Turnier der DP World Tour in Eichenried bei München Sieg-Ambitionen. Bislang gewann er sechs Turniere auf der Tour.

Kaymer mit soliden Auftaktrunden

Auf dem Par-72-Kurs blieb Martin Kaymer am Freitag wie tags zuvor zwei Schläge unter Par. Kaymer, der bislang als einziger Deutscher im Jahr 2008 das Turnier gewinnen konnte, spielt sonst auf der von Saudi-Arabien finanzierten LIV Tour. Der Golf-Profi aus Mettmann liegt insgesamt vier Schläge unter dem Platzstandard solide im Klassement.

Der 40-Jährige, der in München von seiner Ehefrau Irene als Caddy begleitet wird, musste sich wie seine Kollegen am Freitagmorgen gedulden, da das Turnier wegen Gewitters knapp zwei Stunden später als geplant begann. Am Wochenende will er wie Siem angreifen.

Der Düsseldorfer Nicolai von Dellingshausen, der vor einem Monat in Salzburg erstmals auf der DP World Tour (früher European Tour) gewonnen hatte, konnte im Norden von München nicht an die gute Form der vergangenen Wochen anknüpfen. Nach zwei Runden lag er mit zwei Schlägen über Par deutlich zurück.

Von Dellingshausen ist am Wochenende nicht mehr bei dem Turnier dabei. Bis zum Sonntag geht es bei der 36. Auflage der BMW International Open um den Turniersieg und ein Preisgeld von insgesamt 2,75 Millionen Euro.