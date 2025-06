Sieben Verletzte bei schwerem Unfall nahe Kaisheim

Drei Autos krachen ineinander, mehrere Menschen werden verletzt - darunter Kinder. Ersthelfer kümmern sich, bis die Rettungskräfte eintreffen.

Ein Hubschrauber bringt zwei der sieben Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)

Kaisheim

Bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Donau-Ries sind sieben Menschen verletzt worden, darunter auch zwei Kinder. Ein 29-Jähriger fuhr nach Polizeiangaben mit seinem Auto aus noch ungeklärten Gründen zwischen Donauwörth und Kaisheim in den entgegenkommenden Wagen einer 62-Jährigen und ihrer Beifahrerin. Ein weiterer Wagen mit zwei Insassen fuhr auf und schleuderte den Wagen des jungen Mannes in den Straßengraben.

Zwei Personen wurden lebensbedrohlich verletzt und per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Darunter befand sich den Angaben zufolge auch eines der Kinder. Fünf weitere Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei lobte den vorbildlichen Einsatz der Ersthelfer an der Unfallstelle.