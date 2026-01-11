Sieben Unfällen auf der A9 - wegen tiefstehender Sonne

Sieben Unfälle und vier Verletzte in zwei Stunden: Auf der A9 sorgt die tiefstehende Sonne für Chaos. Was die Polizei über die gefährlichen Sichtverhältnisse in Mittelfranken berichtet.

Die Polizei stellte viele Unfälle am Mittag auf der A9 fest. (Symbolbild)

Die tiefstehende Sonne hat in Mittelfranken auf der A9 in rund zwei Stunden zu sieben Unfällen geführt. Dabei wurden eine Person schwer und drei weitere leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Der Schaden liegt laut Polizeiangaben im sechsstelligen Bereich.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es in den Mittagsstunden wegen der tiefstehenden Sonne zu Sichtproblemen, wodurch mehrere Fahrzeuge zusammenstießen. Besonders tückisch war die Sonne laut Polizei im Streckenabschnitt zwischen Allersberg und Greding in Fahrtrichtung München.

Die Autobahn war wegen der Unfälle zeitweise nur eingeschränkt befahrbar. Die Polizei und die Feuerwehr sicherten die Unfallstellen und regelten den Verkehr.