Sieben Unfällen auf der A9 - wegen tiefstehender Sonne

Sieben Unfälle und vier Verletzte in zwei Stunden: Auf der A9 sorgt die tiefstehende Sonne für Chaos. Was die Polizei über die gefährlichen Sichtverhältnisse in Mittelfranken berichtet.
AZ/ dpa |
Die Polizei stellte viele Unfälle am Mittag auf der A9 fest. (Symbolbild)
Die Polizei stellte viele Unfälle am Mittag auf der A9 fest. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Die tiefstehende Sonne hat in Mittelfranken auf der A9 in rund zwei Stunden zu sieben Unfällen geführt. Dabei wurden eine Person schwer und drei weitere leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Der Schaden liegt laut Polizeiangaben im sechsstelligen Bereich.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es in den Mittagsstunden wegen der tiefstehenden Sonne zu Sichtproblemen, wodurch mehrere Fahrzeuge zusammenstießen. Besonders tückisch war die Sonne laut Polizei im Streckenabschnitt zwischen Allersberg und Greding in Fahrtrichtung München.

Die Autobahn war wegen der Unfälle zeitweise nur eingeschränkt befahrbar. Die Polizei und die Feuerwehr sicherten die Unfallstellen und regelten den Verkehr.

  • Hanswurst vor 5 Stunden / Bewertung:

    Fahren Sie derzeit Auto? Der winterliche Strassenzustand verlangt gerade gefühlt alle 30sec. mit Wischwasser die Scheibe zu reinigen. Gelingt das nicht, weil evtl. kein Wasser im Tank oder Düsen eingefroren sind, in Kombination mit Sonne von vorne, ist das ein Blindflug.

  • kartoffelsalat am 11.01.2026 15:14 Uhr / Bewertung:

    Was so alles Unfälle verursacht:
    - Schnee & Eis
    - Dunkel gekleidete Fußgänger
    - Radfahrer durch pure Anwesenheit
    - Tiefstehende Sonne

    Aber niemals:
    - Regelferne Kraftfahrer

    Die Autopolizei erfindet als treuer Dienstleister stets eine passende Ausrede.

  • Knoedel am 11.01.2026 15:11 Uhr / Bewertung:

    Seltsam, die Sonne steht jeden Tag mal tief.
    Und das auch noch zweimal täglich.
    Mit diesem Argument müssten es deswegen mehrmals wöchentlich zu solchen Unfällen kommen.

